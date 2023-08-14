ركود كبير يضرب سوق العقارات في إسبانيا خلال 2023
شهد سوق الرهن العقاري الإسباني انخفاضًا كبيرًا عام 2023، تمثل في إلغاء عدد كبير من عمليات الرهن، إذ تم إلغاء أكثر من 190 ألف قرض سكني.
يأتي ذلك التراجع بالمقارنة مع تسجيلات عقود رهن عقاري جديدة بالكاد وصلت إلى 170 ألفًا، وفق ما نقلته صحيفة "إلـ موندو" عن المعهد الوطني الإسباني للإحصاء.
وقالت الصحيفة إن السبب الرئيسي وراء إلغاء العقود وضعف الإقبال على معاملات الرهن العقاري، هو رفع نسب الفائدة الأوروبية،.
وقام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة الرئيسي تسع مرات لمكافحة التضخم؛ من 0% إلى 4.25%، ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الرفع أثر على مؤشر"Euribor"؛ سعر الفائدة على معاملات اليورو بين البنوك.
وأضافت أن ارتفاع مؤشر"Euribor" انعكس على البنوك الإسبانية، مما أدى إلى ارتفاع سعر مؤشر الفائدة على الرهون العقارية الإسبانية المتغيرة من 0.992% في شهر يوليو/ تموز عام 2022، إلى 4.149% في يوليو/ تموز عام 2023، كما كان له تأثير غير مباشر على الرهون الثابتة، لكن بدرجة أقل.
وأشارت بيانات المعهد الوطني الإسباني للإسكان، الصادرة للأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، إلى انخفاض تسجيل قروض الإسكان بنسبة 11.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما أصبحت الرهون العقارية الآن أكثر كلفة، والقليل من العائلات فقط تستطيع شراء مثل هذه الرهون، لذا فمن المنطقي أن تكون الطلبات قد انخفضت، وفق محللي "Help My Cash".
وتابع المعهد بالقول إن نسبة تحويل الرهن العقاري من بنك إلى آخر لتغيير مدته أو فائدته، وتقليل الرسوم المدفوعة شهريًا أو تجميدها كي لا ترتفع أكثر، شهدت ارتفاعًا كبيرًا أيضًا، ففي مايو/ أيار عام 2023 فقط، تم تسجيل 2096 عملية شراء قروض، بنسبة زيادة 10.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
المصدر: صحيفة "إلموندو" الإسبانية