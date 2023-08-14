ركود كبير يضرب سوق العقارات في إسبانيا خلال 2023

شهد سوق الرهن العقاري الإسباني انخفاضًا كبيرًا عام 2023، تمثل في إلغاء عدد كبير من عمليات الرهن، إذ تم إلغاء أكثر من 190 ألف قرض سكني.

يأتي ذلك التراجع بالمقارنة مع تسجيلات عقود رهن عقاري جديدة بالكاد وصلت إلى 170 ألفًا، وفق ما نقلته صحيفة "إلـ موندو" عن المعهد الوطني الإسباني للإحصاء.

وقالت الصحيفة إن السبب الرئيسي وراء إلغاء العقود وضعف الإقبال على معاملات الرهن العقاري، هو رفع نسب الفائدة الأوروبية،.

وقام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة الرئيسي تسع مرات لمكافحة التضخم؛ من 0% إلى 4.25%، ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الرفع أثر على مؤشر"Euribor"؛ سعر الفائدة على معاملات اليورو بين البنوك.

وأضافت أن ارتفاع مؤشر"Euribor" انعكس على البنوك الإسبانية، مما أدى إلى ارتفاع سعر مؤشر الفائدة على الرهون العقارية الإسبانية المتغيرة من 0.992% في شهر يوليو/ تموز عام 2022، إلى 4.149% في يوليو/ تموز عام 2023، كما كان له تأثير غير مباشر على الرهون الثابتة، لكن بدرجة أقل.