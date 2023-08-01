تقرير: إسبانيا تسجل أعلى معدل أوروبي للبطالة
كشفت بيانات رسمية، أن إسبانيا ما زالت في صدارة الدول الأوروبية من حيث معدلات البطالة.
جاء ذلك وفق البيانات التي جمعها مكتب الاحصاء الأوروبي في حزيران/يونيو الماضي، كما أوردت صحيفة "ABC" الإسبانية.
وأفاد المكتب أن إسبانيا سجلت أعلى معدل للبطالة أوروبيا بنسبة 11.7 %، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 2.79 مليون شخص، من بينهم 464 ألفا دون سن 25 عامًا.
كما بلغ معدل بطالة الشباب في إسبانيا 27.4%، وهو أعلى معدل في الاتحاد الأوروبي، بحسب المصدر ذاته.
وأضاف التقرير أن معدل البطالة في منطقة اليورو بلغ 6.4% مسجلاً أدنى مستوى له في السلسلة التاريخية بأكملها.
ويقدر مكتب الإحصاء الأوروبي وجود 12 مليون و802 ألف عاطل عن العمل في أوروبا، منهم 10.814 مليون في منطقة اليورو.
المصدر: صحيفة "ABC" الإسبانية