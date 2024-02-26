تدهور الشركات الصناعية بسبب التضخم في الأرجنتين

وذكر التقرير، أن الشركات عملت في ذلك الشهر بنسبة 70.8% من طاقتها المركبة، ما يدل على انخفاض بنسبة 2.3 نقطة مئوية مقارنة بشهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وعلى الرغم من أن جميع القطاعات قد سجلت انخفاضات حادة في المقارنة السنوية في كانون الثاني/ يناير، إلا أن الأكثر تأثرًا في ذلك الشهر كان قطاع "الورق والطباعة" بنسبة بلغت 41 بالمئة، و"المواد الكيميائية والبلاستيك" 35 بالمئة، وتليها "المعادن والآلات والمعدات ومواد النقل" 34 بالمئة، و"الخشب والأثاث" 30 بالمئة، و"الأغذية والمشروبات" بنسبة 22 بالمئة، و"الملابس والمنسوجات" بنسبة 18 بالمئة.

كما أكد التقرير أن القطاع الصناعي يشعر بشدة بتدهور القوة الشرائية للناس وفقدان القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، وبذلك تستعد الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمشهد شامل معقد في الأشهر المقبلة.