رفعت مجموعة "ميرسك" للشحن البحري، الخميس، توقعاتها لإيرادات العام بأكمله وتقديراتها للطلب في خطوة أرجعتها جزئياً إلى الاضطرابات في طرق التجارة عبر البحر الأحمر، لكنها قالت أيضاً إن آفاق الربع الرابع غير مؤكدة.

وقالت المجموعة الدنمركية إنها تتوقع حالياً زيادة حجم سوق الحاويات العالمية بنسبة تتراوح بين 4-6% خلال العام الجاري، وذلك مقارنة مع توقعاتها السابقة لنمو السوق بالحد الأقصى في نطاق يتراوح بين 2.5 إلى 4%.

وأشارت المجموعة، التي ينظر إليها على أنها مقياس للتجارة العالمية، إلى أن توقعات العرض والطلب خلال الربع الأخير من العام غير واضحة، وفق "رويترز".

وتوقعت الشركة أن يبلغ إجمالي إيراداتها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ما بين 9 مليارات إلى 11 مليار دولار هذا العام، مقابل تقديراتها السابقة عند 7-9 مليارات دولار.

ورفعت الشركة تقديرات العام الجاري للمرة الثالثة منذ إعلانها في فبراير/ شباط.

وأدت الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر إلى اضطراب طريق شحن حيوي للتجارة بين الشرق والغرب لتسلك السفن طريقا أطول حول الطرف الجنوبي لأفريقيا مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن.

وتتوقع "ميرسك" استمرار هذا الوضع حتى نهاية العام على الأقل، في حين رأت أن حالة الضبابية لا تزال قائمة.

وبلغت الإيرادات في بيانات أولية للربع الثاني 12.8 مليار دولار، وهو أقل من توقعات محللين في استطلاع لمجموعة بورصات لندن بإيرادات تبلغ 13 مليار دولار.

وانخفضت الإيرادات المؤقتة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 2.1 مليار دولار من 2.9 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ومن المقرر أن تنشر الشركة أرباحها الفصلية الكاملة في السابع من أغسطس/ آب.