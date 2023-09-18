انخفاض معدلات الإنتاج في قطاعات الصناعة الكولومبية

أظهر تقرير التصنيع الشهري الذي أجرته دائرة الإحصاءات الإدارية الوطنية في كولومبيا، أن الإنتاج الفعلي للصناعة التحويلية انخفض في يوليو/تموز الماضي بنسبة 7.2%، بينما انخفضت المبيعات بنسبة 6% وتقلص عدد العاملين بنسبة 1.4%. وفقًا لصحيفة "إلـ كولومبيانو" الكولومبية.

حيث من بين الأنشطة الصناعية الـ 39 الواردة في التقرير، سجل 33 منها تغيرات سلبية في الإنتاج، مما أدى إلى تأثير سلبي قدره 8.9 نقطة مئوية على إجمالي التباين السنوي.

وكانت الأنشطة التي أظهرت أكبر التباينات السلبية هي: صناعة المنتجات المطاطية -52.5%، وتصنيع السيارات ومحركاتها -39.3%، وصناعات الحديد -30.5%.

وشمل الاستطلاع 14 مجالًا إداريًّا، لم يقدم أي منها تباينًا إيجابيًّا، وأظهرت هذه البيانات أن الإدارات التي شهدت أكبر انخفاض هي قرطبة بنسبة 33.7%، تليها فالي ديل كاوكا بنسبة 9.8%، ثم أنتيوكيا بنسبة 8.8%.

في حين كانت المنطقة الحضرية التي أسهمت بشكل سلبي في التباين السنوي في الإنتاج هي "فالي دي أبورا: بتباين قدره -8.1%.

كما سجل التقرير انخفاضًا في مبيعات التجزئة بنسبة 8.2% مقارنة بشهر يوليو/تموز من العام الماضي. حيث كان التباين السلبي مدفوعًا بثلاثة عشر خطًا من البضائع التي سجلت تغيرات سنوية سلبية في مبيعاتها.

وإذا تمت مقارنة الفترة الزمنية بين يناير ويوليو بالفترة نفسها من العام 2022، فإن المبيعات قد انخفضت بنسبة 5.6%. وإذا أجريت المقارنة نفسها مع العام 2019، فإن التباين السلبي أكبر بنسبة 16.3%.

المصدر: صحيفة "El Colombiano" الكولومبية