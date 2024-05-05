بعد انهيار عدة بنوك.. قواعد جديدة للعملات المشفرة

هل الولايات المتحدة مؤهلة للقرن الحادي والعشرين؟

في عام 2023، جعلت التطورات في الولايات المتحدة أقرب إلى وجود إطار تنظيمي للعملات المشفرة، ولكن منذ ذلك الحين، توقفت الجهود التشريعية الفدرالية بشكل عام.

وساعد مشروعا قانونين على وجه الخصوص، قانون الابتكار المالي والتكنولوجيا (FIT) لقانون القرن الحادي والعشرين، وقانون اليقين التنظيمي لبلوكتشين، في تحديد متى تكون العملة المشفرة بمثابة ضمان أو سلعة، وتوسيع نطاق الرقابة على الصناعة، وتوضيح أدوار الهيئات المختلفة في هذا المجال (إدارة التشفير)، لكن رغم ذلك، فإنهم لم يتقدموا أكثر .

تنظيم العملة المشفرة في الاتحاد الأوروبي

وقدم الاتحاد الأوروبي أول لوائح شاملة للعملات المشفرة في العالم في مايو 2023، والمعروفة باسم تنظيم الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA).

وتجري هيئة الأمن والأسواق الأوروبية حاليًّا عملية تشاور مع الجمهور بشأن عدد من التدابير.

وستحتاج أي شركة تقوم بإصدار أو تداول العملات المشفرة إلى ترخيص، واعتبارًا من يناير 2026، سيتعين على جميع مقدّمي الخدمة الحصول على اسم المرسلين والمستفيدين، مهما كان المبلغ الذي يتم تحويله.

علاوة على ذلك، ستحتاج أي مَحافظ مستضافة ذاتيًا تحتوي على أكثر من 1000 يورو إلى الخضوع للتحقق من ملكية المحفظة لإجراء المعاملات.

وقالت وزيرة مالية السويد التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي، إليزابيث سفانتيسون، إن انهيار FTX أكد "الحاجة الملحة لفرض قواعد من شأنها حماية الأوروبيين الذين استثمروا في هذه الأصول بشكل أفضل، ومنع إساءة استخدام صناعة العملات المشفرة لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب".