معظمهم صينيون.. ضبط شبكة لتعدين العملات المشفرة في ليبيا

كشف مكتب النائب العام في ليبيا، اليوم الخميس، عن ضبط شبكة معظم أفرادها صينيون، يستخدمون موارد حكومية عالية الطاقة في تعدين العملات المشفرة.

وذكر مكتب النائب العام، في بيان له عبر فيسبوك، أنه "في سياق إجراءات تقصي واقعات تعدين العملات المشفرة – بتكوين ومثيلاتها – واصل رئيس النيابة في مكتب النائب العام إجراء تفتيش المواقع التي استخدمت لممارسة تعدين العملات الرقمية".

وبحسب البيان، "انتقل المحقق بمعية أفراد الشرطة البيئية إلى مصنع حديد زليتن.. وأنبأت الشواهد القائمة على تسخير المعدنيين لإمكانات مادية هائلة غرضها تعدين العملات الافتراضية بمعرفة خمسين شخصاً من حملة الجنسية الصينية".

وقرر المحقق "الاستعانة بأهل الخبرة لتعيين الأضرار التي لحقت بالمال العام والمصلحة العامة؛ نتيجة استعمال أجهزة عالية الطاقة، ومخالفة قواعد السياسة النقدية، وانتهى الأمر بضبط وإحضار القائمين على العمل من حملة الجنسية المذكورة".