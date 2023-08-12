إعادة مؤسس منصة العملات المشفرة "إف تي إكس" إلى السجن

اعتبر قاض فدرالي في نيويورك الأمريكية، الجمعة، أن مؤسس منصة تداول العملات المشفرة "إف تي إكس" سام بانكمان فريد، قد انتهك قواعد الإفراج المؤقت، وأمر باعادته إلى السجن.

وكان مكتب المدعي العام طلب إلغاء الإفراج المؤقت، متهماً بانكمان فريد بالتلاعب بشاهدة.

ووفق المدعي العام، أرسل بانكمان فريد وثائق إلى صحيفة "نيويورك تايمز" في محاولة للتأثير على شهادة كارولين إليسون، المديرة التنفيذية السابقة لشركته الاستثمارية "ألاميدا" التي وجهت إليها لائحة اتهام ووافقت على التعاون مع السلطات الأمريكية.

وفي نهاية الجلسة، أمر القاضي لويس كابلان وكالة الأمن الفدرالية المسؤولة عن السجناء "باحتجاز المتهم".