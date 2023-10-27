أمريكا: العملات المشفرة لا تشكل معظم تمويل الجماعات "الإرهابية"

قال والي أدييمو نائب وزيرة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن العملات المشفرة لا تشكل معظم تمويل الجماعات الإرهابية وغيرها ممن يرغبون في نقل الأموال بشكل غير مشروع.

وأضاف أدييمو خلال فعالية في لندن "اليوم، أود أن أقول إن استخدام العملات المشفرة لا يمثل الغالبية العظمى من طرق تمويل هذه الجماعات".