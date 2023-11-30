لماذا يواجه رونالدو أزمة قانونية بعد ترويجه لإحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم؟
يواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، أزمة قانونية ضخمة بعد شراكته مع شركة Binance، التي تعد إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم.
ووفقًا لما ذكره موقع "wionews"، اليوم الخميس، فإن المدَّعين (مايكل سايزمور، وميكي فونغدارا، وجوردون لويس) الذين قاموا برفع تلك الدعوى القضائية على النجم البرتغالي يرون أن تأييده لتلك المنصة أدى بهم إلى القيام باستثمارات كبيرة عبرها محققة لهم خسائر فادحة.
ويؤكد الملف القانوني أن رونالدو، بنفوذه الواسع و850 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، باع هذه الأوراق المالية دون الإفصاح الكافي.
وأوضح التقرير، أن المدَّعين يطالبون بالحصول على مبلغ تعويض ضخم يصل إلى 790 مليون جنيه إستيرليني، وهو ما يتجاوز المليار دولار.
وكانت منصة (Binance)، أعلنت في نوفمبر من عام 2022 عن أول مجموعة (CR7) من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) بالشراكة مع رونالدو، إذ قال النجم البرتغالي وقتذاك، إنها ستكافئ المشجعين على كل سنوات الدعم.
وتعد "NFTs" وهي أصول افتراضية يمكن شراؤها وبيعها، ولكن ليس لها شكل خاص بها في العالم الحقيقي، فهي موجودة رقميًّا فقط بشكل عام، يتم استخدامها لتحديد ملكية شيء ما، مثل صورة أو مقطع فيديو عبر الإنترنت.
ويشير رمز "CR7" إلى الأحرف الأولى من اسم رونالدو ورقم قميصه، ويستخدم كعلامة تجارية في مجموعة من المنتجات، من الأحذية إلى العطور؛ ما ساعد في جعله أحد أغنى الرياضيين في العالم.
ويوضح المدَّعون أن ترويج رونالدو لمنصة "Binance" أدى إلى زيادة بنسبة 500% في عمليات البحث عن بورصة العملات المشفرة المسجلة في جزر كايمان.
ويقول المدَّعون أيضًا إنه دفع الناس إلى استخدام الشركة للاستثمار في ما يسمونه "الأوراق المالية غير المسجلة" مثل عملة "Binance's BNB" المشفرة.
ونظرًا لتجربته في مجال الاستثمار وموارده الواسعة، تزعم الدعوى القضائية أنه كان يجب على رونالدو أن يكون على علم بأن "بينانس" تبيع رموز العملات المشفرة غير المسجلة.
كما أبرزت الدعوى، أنه وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، يمكن اعتبار هذه الأصول أوراقًا مالية، وبالتالي يجب على المشاهير الذين يؤيدونها اتباع القانون الأمريكي.
واختتم التقرير، قائلًا: "شهدت مشاركة كريستيانو رونالدو في عالم العملات المشفرة تحولًا غير متوقع مع تقديم دعوى جماعية مقترحة تسلط الضوء على العواقب المحتملة لدعم المشاهير لمثل هذه العملات، ومع تقدم الإجراءات القانونية، من المرجح أن يكون للنتيجة تأثير يتجاوز سمعة رونالدو الشخصية".