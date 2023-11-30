لماذا يواجه رونالدو أزمة قانونية بعد ترويجه لإحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم؟

ووفقًا لما ذكره موقع "wionews"، اليوم الخميس، فإن المدَّعين (مايكل سايزمور، وميكي فونغدارا، وجوردون لويس) الذين قاموا برفع تلك الدعوى القضائية على النجم البرتغالي يرون أن تأييده لتلك المنصة أدى بهم إلى القيام باستثمارات كبيرة عبرها محققة لهم خسائر فادحة.

ويؤكد الملف القانوني أن رونالدو، بنفوذه الواسع و850 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، باع هذه الأوراق المالية دون الإفصاح الكافي.

وأوضح التقرير، أن المدَّعين يطالبون بالحصول على مبلغ تعويض ضخم يصل إلى 790 مليون جنيه إستيرليني، وهو ما يتجاوز المليار دولار.