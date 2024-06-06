وكالة: الاستثمار في الطاقة النظيفة قد يبلغ تريليوني دولار في 2024

توقع تقرير لوكالة الطاقة الدولية، أن يصل الاستثمار العالمي في تكنولوجيا الطاقة النظيفة وبنيتها التحتية إلى تريليوني دولار هذا العام، وهو ضعفا المبلغ المخصص للوقود الأحفوري، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت الوكالة، في تقريرها السنوي للاستثمار في الطاقة العالمية، إن من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الاستثمار في قطاع الطاقة ثلاثة تريليونات دولار للمرة الأولى في عام 2024.

ومن المقرر أن يذهب نحو تريليوني دولار إلى تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية، والطاقة النووية، والشبكات، والتخزين، والوقود منخفض الانبعاثات، وتحسين الكفاءة، والمضخات الحرارية، مع توجيه باقي المبالغ نحو الغاز والنفط والفحم.

وتجاوز الاستثمار المشترك في الطاقة والشبكات المتجددة المبلغ المنفق على الوقود الأحفوري للمرة الأولى في عام 2023.

وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "مقابل كل دولار يذهب إلى الوقود الأحفوري اليوم، يتم استثمار ما يقرب من دولارين في الطاقة النظيفة".

وأضاف أن "الارتفاع في الإنفاق على الطاقة النظيفة يتلقى دعما من الاقتصادات القوية والتخفيضات المستمرة في التكاليف واعتبارات أمن الطاقة".