الضربات الإسرائيلية على رفح ترفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن قصفت إسرائيل مدينة رفح في غزة، في حين استمرت المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار مع حماس دون التوصل إلى اتفاق.

وذكرت "رويترز" أنه بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا بما يعادل 0.28 بالمئة إلى 83.56 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا، أو 0.31 بالمئة إلى 78.72 دولار للبرميل.

وقال يب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي.جي: "فتحت أسعار النفط هذا الصباح على ارتفاع مع وجود بعض العراقيل في محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس؛ ما دفع المتعاملين في السوق إلى حساب تأثير التوترات الجيوسياسية التي من المحتمل أن تستمر فترة أطول".