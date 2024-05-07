الضربات الإسرائيلية على رفح ترفع أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن قصفت إسرائيل مدينة رفح في غزة، في حين استمرت المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار مع حماس دون التوصل إلى اتفاق.
وذكرت "رويترز" أنه بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا بما يعادل 0.28 بالمئة إلى 83.56 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا، أو 0.31 بالمئة إلى 78.72 دولار للبرميل.
وقال يب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي.جي: "فتحت أسعار النفط هذا الصباح على ارتفاع مع وجود بعض العراقيل في محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس؛ ما دفع المتعاملين في السوق إلى حساب تأثير التوترات الجيوسياسية التي من المحتمل أن تستمر فترة أطول".
وأضاف يب أن المشاركين في السوق يترقبون البيانات الجديدة لمخزونات الخام الأمريكية.
ويتوقع استطلاع أولي أجرته رويترز، أمس الاثنين، أن تكون مخزونات النفط الخام والمنتجات الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي. وقد تهبط مخزونات الخام بنحو 1.2 مليون برميل في المتوسط في الأسبوع المنتهي في الثالث من مايو أيار، بناء على توقعات المحللين.
وأغلقت أسعار النفط على ارتفاع عند التسوية، أمس الاثنين، لتعوض بشكل ما خسائر الأسبوع الماضي. وتكبد كلا العقدين أكبر خسائر أسبوعية في ثلاثة أشهر مع تركيز السوق على بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة والتوقيت المحتمل لخفض سعر الفائدة الأمريكية.
وتلقت أسعار النفط دعما مع عدم إعلان نهاية للحرب المستمرة في قطاع غزة منذ سبعة أشهر؛ إذ يشعر المستثمرون بالقلق من أن يؤدي التصعيد الإقليمي للحرب إلى اضطراب إمدادات النفط الخام في الشرق الأوسط.