ولاية أمريكية تسعى لحظر السيارات الكهربائية حفاظًا على صناعة النفط والغاز

تخطط ولاية وايومنغ الأمريكية لأن تصبح أول مكان في العالم يحظر بيع السيارات الكهربائية الجديدة بحلول عام 2035، حيث أدخلت تشريعات حكومية تزعم أنها تهدف لضمان استقرار صناعة النفط والغاز.

ويأتي هذا التطور غير المتوقع في وقت تسعى فيه عدة مدن حول العالم لاستبدال السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري بأخرى كهربائية لمكافحة تغير المناخ، ويشمل ذلك ولايات أمريكية مثل نيويورك وكاليفورنيا وأوريجون.

من جانبهم، يجادل مسؤولو ولاية وايومنغ بأن إنتاج النفط والغاز قد "خلق العديد من الوظائف وساهم في تعزيز إيرادات ولاية وايومنغ طوال تاريخها".

وتشير التشريعات القانونية الجديدة إلى أن وايومنغ تفتقر إلى محطات الشحن الكهربائي، موضحة أن "المعادن الأساسية المستخدمة في البطاريات الكهربائية لا يمكن إعادة تدويرها أو التخلص منها بسهولة".