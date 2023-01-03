هل تستطيع سيارات الهيدروجين منافسة السيارات الكهربائية؟

وفي هذا الإطار، أطلقت شركة "نامكس" الفرنسية حديثا، نموذجا أوليا لسيارتها رباعية الدفع العاملة بخلايا وقود الهيدروجين الأخضر.

وطرحت شركة "بي إم دبليو" الألمانية، سيارة "إكس 5" بمحرك كهربائي تبلغ قوته 125 كيلو واط/170 حصانا، يستمد طاقته من خلية وقود هيدروجينية.

وتخزن السيارة الجديدة وقود الهيدروجين في خزاني ضغط عالٍ، بسعة تبلغ 6 كيلوغرامات من الهيدروجين، يُعاد ملؤهما في 4 دقائق.

وأعلنت شركة "نيكولا" الأمريكية عن إطلاق شاحنتها الهجينة "بادجر 2021" العاملة بالبطاريات الكهربائية ووقود الهيدروجين، بمحرك قوي يتيح لها السير لمسافات طويلة.

مع قدرة على التسارع من صفر حتى أكثر من 95 كيلومترا في الساعة خلال 2.9 ثانية فقط، والسير لنطاق يصل إلى أكثر من 965 كيلومترا.