مصر.. "أزمة الأرز" تنتظر حلولا بعد إلغاء التسعيرة

غير متوفر

وقال مواطنون مصريون، لـ"إرم نيوز"، إنهم يجدون صعوبة في العثور على الأرز، والتجار الذين اعتادوا على الشراء منهم أخبروهم بأنه "غير متوفر".

ولفت البعض إلى أن الأسعار وصلت إلى 23 جنيهًا (دولار واحد) في بعض المناطق، في حين إن الأرز كان يتراوح ما بين 17 و18 جنيهاً، وفي مناطق أخرى وصل إلى أكثر من 25 جنيهًا.

ونوه مواطنون، في كثير من المناطق في القاهرة والمحافظات، إلى أنهم يبحثون عن الأرز في محال الماركت الكبرى والبقالة ولا يجدونه، منذ نحو أسبوع.

زيادة الاستهلاك

وقال نقيب الفلاحين في مصر حسين أبو صدام، إنه "في الظروف العادية لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز، وكانت تتم زراعة حوالي 500 ألف فدان، لكن هناك زيادة في الاستهلاك عن السنوات الماضية، نظرا للأزمة العالمية وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية البديلة".

وتابع أبو صدام، لـ"إرم نيوز": "الفلاحون أيضا التزموا بالمساحة التي حددتها الحكومة وهي مليون و100 ألف فدان تقريبا، وهذا يكفي في الظروف العادية، لكن في الظروف الاستثنائية التي نحن بها لا تكفي الاحتياج المحلي، خاصة مع الطلب الكبير على الأرز وزيادة أسعار المنتجات الغذائية البديلة".