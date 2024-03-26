تونس تعتزم سداد 480 مليون دولار من ديونها في أبريل

أعلنت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري، أنّ بلادها ستسدد قرضًا بقيمة 1.5 مليار دينار (420 مليون دولار)، خلال شهر أبريل المقبل.

وخلال جلسة عامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، قالت البوغديري: إن "الالتزامات المالية لتونس تناهز العام الجاري 25 مليار دينار وقد سددنا مبلغ 3 مليارات دينار خلال يوم واحد (خلال فبراير الماضي)".

وأكدت الوزيرة التونسية أنّه يتعيّن العمل، خلال عام 2024، على جذب الاستثمار ورفع نسب النمو أكثر من المعتاد من خلال دفع الاستثمار، وإيجاد التمويلات.

ولفتت إلى أن الحكومة تواجه صعوبات في التمويل، وأن الحكومة سعت لتوفير التمويلات من السوق الداخلية، خاصة عن طريق موارد جبائية. "لكن الإيفاء بالتعهدات في سداد القروض يتطلب دفع الاستثمار الذي يوفر القيمة المضافة، ويرفع في المداخيل الجبائية".

(الدينار التونسي= 32 سنتًا أمريكيًا).