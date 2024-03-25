فراغ إداري وديون ثقيلة.. بطل تونس في مهب الأزمات

تسارعت المستجدات في فريق النجم الساحلي التونسي، بطل الدوري التونسي الممتاز وذلك عقب إعلان رئيس هيئة تصريف الأعمال الجديد، حامد كمون، انسحابه رسميا من مهامه ساعات فقط بعد تزكيته من قبل لجنة الحكماء في النادي لتسيير دواليب الفريق، خلفًا لعثمان جنيح الذي أعلن في وقت سابق وضع حد لمهامه لأسباب صحية وعائلية، وفق قوله.

واختارت لجنة الحكماء في النجم الساحلي، أحد أكبر الأندية في تونس، وصاحب لقب الدوري الممتاز لموسم 2022ـ 2023، حامد كمون، الرئيس السابق لمجلس الإدارة لتولي مهمة تصريف الأعمال بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك في ضوء الأزمة الصحية التي ألمت بالرئيس الحالي عثمان جنيح وأجبرته على الانسحاب.

وتولى حامد كمون في السابق رئاسة النادي (2010 ـ 2011) قبل أن يتم الاختيار عليه للعودة في منصب رئيس هيئة تصريف الأعمال، وذلك في وقت يعيش الفريق على وقع أزمة مالية غير مسبوقة وتراكم للديون؛ ما أدى إلى وقوع الفريق تحت طائلة عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم بالمنع من التعاقدات لثلاث فترات متتالية.

وبعد ساعات من تعيينه، أعلن حامد كمون، اليوم الإثنين، انسحابه رسميًّا من رئاسة الهيئة المؤقتة، مبررا ذلك بالفوضى التي يشهدها النجم الساحلي وتضارب المصالح، وغياب رؤية واضحة لإنقاذ الفريق من الانهيار.