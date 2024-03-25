فراغ إداري وديون ثقيلة.. بطل تونس في مهب الأزمات
تسارعت المستجدات في فريق النجم الساحلي التونسي، بطل الدوري التونسي الممتاز وذلك عقب إعلان رئيس هيئة تصريف الأعمال الجديد، حامد كمون، انسحابه رسميا من مهامه ساعات فقط بعد تزكيته من قبل لجنة الحكماء في النادي لتسيير دواليب الفريق، خلفًا لعثمان جنيح الذي أعلن في وقت سابق وضع حد لمهامه لأسباب صحية وعائلية، وفق قوله.
واختارت لجنة الحكماء في النجم الساحلي، أحد أكبر الأندية في تونس، وصاحب لقب الدوري الممتاز لموسم 2022ـ 2023، حامد كمون، الرئيس السابق لمجلس الإدارة لتولي مهمة تصريف الأعمال بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك في ضوء الأزمة الصحية التي ألمت بالرئيس الحالي عثمان جنيح وأجبرته على الانسحاب.
وتولى حامد كمون في السابق رئاسة النادي (2010 ـ 2011) قبل أن يتم الاختيار عليه للعودة في منصب رئيس هيئة تصريف الأعمال، وذلك في وقت يعيش الفريق على وقع أزمة مالية غير مسبوقة وتراكم للديون؛ ما أدى إلى وقوع الفريق تحت طائلة عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم بالمنع من التعاقدات لثلاث فترات متتالية.
وبعد ساعات من تعيينه، أعلن حامد كمون، اليوم الإثنين، انسحابه رسميًّا من رئاسة الهيئة المؤقتة، مبررا ذلك بالفوضى التي يشهدها النجم الساحلي وتضارب المصالح، وغياب رؤية واضحة لإنقاذ الفريق من الانهيار.
وكشف حامد كمون، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أن دوافع انسحابه السريع من رئاسة هيئة تصريف الأعمال يعود إلى أنه لم يجد آذانا صاغية ورغبة من جميع الأطراف لإنقاذ النادي من السير نحو المجهول.
وقال كمون: "اليوم أعبر عن حزني وأسفي لما آلت إليه وضعية جمعيتنا والتي تنذر بالخطر ان لم يكن الخطر قد داهمنا والخوف كل الخوف من الانزلاق إلى المجهول لا قدّر الله، بعد التفكير مليا وبكل أسف أعلن استقالتي من هيئة الحكماء ومن الهيئة التسييرية، وأنا مرتاح الضمير لعل استقالتي تذكرهم بخطورة المرحلة".
وعاش النجم الساحلي، الذي يحتفل العام المقبل بالذكرى المئوية لتأسيسه على وقع أعنف أزمة مالية، بعدما وصلت ديونه لفائدة لاعبين ومدربين سابقين إلى ما يزيد عن 40 مليون دينار (ما يقارب 14 مليون دولار)؛ ما دفعه إلى التفريط في بعض لاعبيه لخلاص تلك الديون.
وتعرض الفريق الى انتكاسة على مستوى النتائج بعد انسحابه من دوري أبطال أفريقيا، فضلا عن خسارته على ملعبه أمام غريمه الترجي التونسي في مرحلة التتويج في الدوري الممتاز.
ونتيجة لتفاقم الأزمة، دعا عدد من رموز النادي إلى التبرع بالأموال لخلاص ديون فريقهم قبل أن تستفحل الأزمة.
وقال زبير بية، أحد أفضل لاعبي "ليتوال" على مر التاريخ، إن الوضعية الراهنة تستوجب تظافر كل الجهود من المسؤولين السابقين والحاليين واللاعبين والجماهير لإنقاذ النادي من السير نحو المجهول، كما أشاد بالدور الذي لعبه المشجعون لدعم صندوق أنشأه النادي لجمع التبرعات.
وتوج النجم الساحلي، الذي تأسس سنة 1925، بلقب الدوري التونسي في 11 مناسبة، ولقب الكأس في 10 مناسبات، ودوري أبطال أفريقيا مرة واحدة، وكأس الكؤوس مرة واحدة، وكأس الكنفدرالية 4 مرات، والكأس الأفريقية الممتازة مرتين، والكأس العربية للأندية مرة واحدة.