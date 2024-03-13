الأرجنتين.. التضخم يتجاوز أعلى أرقامه منذ ثلاثة عقود

تجاوز التضخم في الأرجنتين أعلى أرقامه منذ ثلاثة عقود، وفق ما أظهره تقرير صادر عن المعهد الأرجنتيني للإحصاء "Indec".

ووفق المعهد فقد وصل مؤشر أسعار المستهلك "CPI" في الأرجنتين، خلال فبراير/شباط الماضي، إلى 276.2%.

وتجاوز هذا الرقم نسبة 211.4% التي انتهى بها العام 2023، ونسبة 254.2% في كانون الثاني/ يناير الماضي، وفق صحيفة "20 مينتوس" الإسبانية.

وبحسب الصحيفة، ارتفعت أسعار المستهلك في فبراير/شباط بنسبة 13.2% مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني؛ ما يدل على تباطؤ، إذ بلغ النمو المسجل في ديسمبر/كانون الأول 25.5%، وفي يناير/كانون الثاني 20.6%.