من يعاقب من؟.. أوروبا تواصل استيراد الغاز الروسي رغم العقوبات

سجلت المشتريات الأوروبية من الغاز الروسي ارتفاعًا ملحوظًا، خلال الأشهر الاخيرة، رغم 13 حزمة من العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو على مدار عامين.

ونشرت وكالة "ريا نوفستي" الروسية تقريرًا حللت فيه حجم المشتريات مستندة إلى إحصائيات أوروبية صادرة عن "يوروستات"، وهي مديرية عامة تابعة للمفوضية الأوروبية مسؤولياتها الرئيسة تزويد الاتحاد الأوروبي بالمعلومات الإحصائية على مستوى القارة.

وتشير الوكالة في تقريرها إلى أن فرنسا زادت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الحد الأقصى خلال 14 شهرًا.

واشترت فرنسا ما قيمته 293 مليون يورو من الغاز الطبيعي المسال الروسي، في يناير/كانون الثاني، مقارنة بـ 244 مليون يورو في الشهر الذي سبقه، وهذا يعد أكبر حجم واردات، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بحسب ما أوضحته الوكالة الروسية.

وفي الوقت نفسه، اشترت إسبانيا ما قيمته 274 مليون يورو من الغاز من روسيا في بداية هذا العام، وهو ما يزيد 1.7 مرة عما كانت عليه مشترياتها في ديسمبر/ كانون الأول، والرقم الأعلى للواردات في 12 شهرًا.

كما قامت كل من: بلجيكا، وليتوانيا، وهولندا، وفنلندا، والسويد، وإستونيا، بحسب تقرير الوكالة، بمشتريات صغيرة بقيمة إجمالية بلغت 118 مليون يورو.

وفي المحصلة، اشترى الاتحاد الأوروبي، في يناير/ كانون الثاني، الغاز الطبيعي المسال من روسيا بأقصى مبلغ، منذ مايو/ أيار من العام الماضي، وهو 684.3 مليون يورو.