الغاز الروسي يخترق العقوبات.. دولة أوروبية في صدارة المورّدين

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤول بوزارة الخارجية الروسية أن إمدادات روسيا من الغاز الطبيعي المسال إلى فرنسا زادت بنسبة 41% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وهو رقم يثير تساؤلات حول نجاعة العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا.

وقال أرتيم ستودينيكوف، مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، إن بلاده زوّدت فرنسا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 41% من الغاز الطبيعي المسال، أكثر مما كانت عليه في مثل الفترة من عام 2022.

وأشار إلى أنه في عام 2022 أصبحت روسيا ثاني مورّد للغاز إلى فرنسا بعد الولايات المتحدة بسبب استيراد الغاز الطبيعي المسال.