"نلتقي في أغسطس"... رواية تُنشر لأول مرة لماركيز

قصص غرامية

ويحكي العمل القصير الذي يقع في 150 صفحة، قصّة سيدة على مشارف الشيخوخة تُدعى "آنا ماجدلينا باخ" اعتادت على زيارة قبر والدتها في إحدى الجزر الاستوائية لتقصَّ عليها قصصها الغرامية التي أقامتها مع عدد من العشاق وهي متزوجة.

وكان ماركيز قرأ على الحضور في " بيت أميركا " في مدريد، العام 1999، مقطعًا من قصة قصيرة، وقال إن تلك القصة ستكون نواة رواية ستحمل عنوان " نلتقي في أغسطس" وكان عمره آنذاك 72 عامًا، إلا إنه انشغل بكتابة مذكراته "عشت لأروي" التي صدرت، العام 2002، ثم أنجز آخر رواياته " ذاكرة غانياتي الحزينات" التي صدرت، العام 2004، قبل أن تتدهور حالته الصحية ليرحل، في العام 2014، عن عمر ناهز 87 عامًا.

من أجواء القصة

"عادت إلى الجزيرة في السادس عشر من أغسطس على متن الباخرة الصغيرة التي رست على رصيف الميناء في الثالثة بعد الظهر، كانت ترتدي قميصًا، يحمل رسوم مربعات إسكتلندية، وسروال جينز، وتنتعل حذاءً بسيطًا من غير جوارب، وتحمل مظلّة قماشية وحقيبة بحرية صغيرة. ولمّا بلغت طابور سيارات الأجرة على ناصية الرصيف، توجهت مباشرة إلى سيارة قديمة كان الصدأ أطبق عليها بسبب تعرّضها الدائم لماء البحر المالح. استقبلها السائق بعبارات تدلّ على معرفة قديمة بينهما، وانطلقت بهما السيارة في شوارع القرية المكسوّة بالتراب الأبيض بين المنازل المسقوفة بسعف النخيل والمطلّة على بحر متقد تحت نور الشمس الغاربة".

الكل متشوق بالطبع لقراءة العمل الذي ستسارع كبريات دور النشر العربية إلى التسابق للحصول على حقوق ترجمته لتحظى بعمل جديد للفائز بـ" نوبل" 1982، ومؤلف الأعمال الملحمية التي تتسم بالعذوبة، والسخرية، والمفارقات الإنسانية، وتتجلَّى فيها مدرسته الأثيرة " الواقعية السحرية"، كما في "مئة عام من العزلة" و "الحب في زمن الكوليرا".