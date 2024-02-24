"نوبة".. رواية تونسية بروح موسيقية تغوص في المجتمع المهمّش

والرواية امتداد لعمل درامي تلفزيوني يحمل العنوان نفسه، "نوبة" كان أخرجه عبد الحميد بوشناق، ثمّ طوّره إلى فيلم سينمائي، وقبل ذلك فإنّ "نوبة" هو عنوان لعرض موسيقي يستحضر قامات الموسيقى الشعبية التونسية في مطلع تسعينات القرن الماضي.

وتُعيد الرواية تسليط الضوء على تلك الحقبة، حقبة التسعينات، وعلى جيل كامل وبيئة نشأت فيها الأغنية الشعبية التي تعتمد أساسا على آلة "المزود" الموسيقية، وهي الموسيقى الاكثر تعبيرا عن حالة الظلم والحيف الذي تتعرض له فئات واسعة من المجتمع، من الخاضعين للرقابة السياسية أو ممن تمت مصادرة حرياتهم، فكانت تلك الموسيقى بمثابة المسكّن الذي يقتل الألم في دواخلهم.

وتحمل الرواية هذه الروح، وتُوقظ في كثير من التونسيين الحنين إلى أيام الطفولة وتستحضر ألوانا وروائح ولغة انتشرت خلال تلك الفترة المخصوصة وكان الفن الشعبي معبّرا عنها بشكل كبير.

والقصة وفية للمسلسل، تقتبس منه كثيرا من التفاصيل وتتماهى مع السيناريو المكتوب في كثير من المواضع، لكنّ يوسف قلنزة منح نفسه هامشا من الحرية لوضع بصمته وطريقته في الكتابة مع احترام المادة الأصلية التي أنشأها المبدعون المؤسسون لهذا النص، والأمانة في نقل التفاصيل ذات المنحى التاريخي والفني.