"نوبة".. رواية تونسية بروح موسيقية تغوص في المجتمع المهمّش
تُعيد رواية "نوبة" للكاتب التونسي يوسف قلنزة استقراء واقع اجتماعي صعب في تسعينات القرن الماضي، وتنقل صوت المقهورين والمظلومين، في مزيج من الدراما الاجتماعية التي تفتح نوافذ على تاريخ الموسيقى التونسية الشعبية.
وصدرت الرواية حديثا باللغة الفرنسية عن دار "أرابيسك" للنشر والتوزيع، ويقع المجلّد الأول في 344 صفحة، على أن يصدر الجزء الثاني خلال أسابيع وفق الناشر.
والرواية امتداد لعمل درامي تلفزيوني يحمل العنوان نفسه، "نوبة" كان أخرجه عبد الحميد بوشناق، ثمّ طوّره إلى فيلم سينمائي، وقبل ذلك فإنّ "نوبة" هو عنوان لعرض موسيقي يستحضر قامات الموسيقى الشعبية التونسية في مطلع تسعينات القرن الماضي.
وتُعيد الرواية تسليط الضوء على تلك الحقبة، حقبة التسعينات، وعلى جيل كامل وبيئة نشأت فيها الأغنية الشعبية التي تعتمد أساسا على آلة "المزود" الموسيقية، وهي الموسيقى الاكثر تعبيرا عن حالة الظلم والحيف الذي تتعرض له فئات واسعة من المجتمع، من الخاضعين للرقابة السياسية أو ممن تمت مصادرة حرياتهم، فكانت تلك الموسيقى بمثابة المسكّن الذي يقتل الألم في دواخلهم.
وتحمل الرواية هذه الروح، وتُوقظ في كثير من التونسيين الحنين إلى أيام الطفولة وتستحضر ألوانا وروائح ولغة انتشرت خلال تلك الفترة المخصوصة وكان الفن الشعبي معبّرا عنها بشكل كبير.
والقصة وفية للمسلسل، تقتبس منه كثيرا من التفاصيل وتتماهى مع السيناريو المكتوب في كثير من المواضع، لكنّ يوسف قلنزة منح نفسه هامشا من الحرية لوضع بصمته وطريقته في الكتابة مع احترام المادة الأصلية التي أنشأها المبدعون المؤسسون لهذا النص، والأمانة في نقل التفاصيل ذات المنحى التاريخي والفني.
ويقول الكاتب يوسف قلنزة إنه انبهر بالإطار الزماني المكاني للمسلسل وإخراجه، والشخصيات والحبكة، وكذلك الموسيقى التي وضعها حمزة بوشناق، ومن ثمة بدأ في نشر نصوص تحليلية صغيرة للحلقات على الشبكات الاجتماعية التي كان لها ردود فعل جيدة، وبتشجيع من أتباعه القراء ومن محيطه القريب قرر أن يكتب رواية.
وتواصل قلنزة مع فريق إنتاج المسلسل، وانبهر المنتج والمخرج عبد الحميد بوشناق بنصوصه، واكتشف الاثنان، ارتباطات وتقاطعات سينمائية وفنية، وتم إطلاق مشروع الكتاب.
وبحسب قلنزة ستسمح اللغة الفرنسية لـ "نوبة" بتوسيع دائرة القراء والوصول ربّما إلى بلدان أخرى، ويوضح مؤلف الكتاب أن المجموعة والخلفية الدرامية والقصة هي نفسها كما في المسلسل مع مساهمة تحليلية وأكثر تعمقًا في معالجة الشخصيات والسياق الاجتماعي والسياسي، وهي طريقة مثل العديد من الطرق الأخرى للتوفيق بين أصالة العمل وروح العصر، وفق قوله.