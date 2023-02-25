رواية "سنوات الجري في المكان".. تعتيم الإضاءة خلال السرد

تنطلق أحداث رواية "سنوات الجري في المكان"، للكاتبة المصرية نورا ناجي، دار الشروق 2023، من منطقة زمنية موحشة، تسبق ثورة يناير المصرية 2011، إذ تمرر الكاتبة المصرية نورا ناجي، شكل البؤس الذي حمله الإنسان المصري وقتها، عبر تقديم صوت الداخل خلال السرد، مظهرة عمق ألم وحسرة المرء، بما عكسته من خيبات تتراكم داخل الجسد والنفس.

كل شيء في الواقع، كان يقدم صفة الخذلان عن الصفات الأخرى لعائلة سعد، الذي نشأ، فوجد الحسرة في منتصف الطريق، ولم يجد أباه رفيقًا للحظات التي كان يأمل بها.

فالأب يغرق بحادثة السفينة في ميناء سفاجا المصرية، ويترك للأم حملًا ثقيلًا، لا تستطيع حمله والسير به داخل حياة موحشة، إلا بالكاد، كما يترك ابنه سعد، بحواس دائمة الحزن، بسبب فراقه، ومنع الابن وقت الحادثة من وداعه.

إنها مقدمة تشبه التريلر المحفز للتوتر والحزن، لدراما تلامس الحواس والمشاعر، أكثر مما تلامس العقل، تتدرج على شكل طابات محترقة، تمرُّ على الجلد بالتتابع، من خلال السرد المختلف في الصيغة والتركيب والتسلسل والتكنيك، داخل الرواية.

زوايا

إن الأحداث المؤلمة في مجملها داخل السردية، تتمحور حول الأصوات الإنسانية المختلفة، والدوافع التي يلامس من خلالها الإنسان يد العالم، فمن خلال زوايا مختلفة، يتم تصوير المشاهد، وحياكة السرد المرهق شعوريًا، وكأن الكاتبة امتلكت سبع عيون/ كاميرات، تدور بها خلال مكان ممتلئ بالتفاصيل، موثقة الأصوات والحركات والأنفاس والجري والسكون، الشهقات والآهات، وصراخ صراخ، لا يتوقف من أعماق الشخصيات.

متاهة

إن محاولة البحث عن بطولة لإحدى الشخصيات خلال السرد تشبه لعبة المتاهة، فمع تسلسل الأحداث يمكن اكتشاف أن (سعد، مصطفى، نانا، ياسمين، يحيى) كانوا جميعًا أبطالًا، وأن الحيلة السردية، كانت تعمل مثل شبكة من الخيوط تمتد بين الأيدي والحواس، في لعبة تعارف.

مايكات

لم تحرم نورا ناجي شخصياتها من الجري، والتجريب مع الحياة، فقد منحت لكل منها، صوته الخاص، عبر طريقة السرد البوليفوني، إذ تحمل كل شخصية مايك الراوي، وتأخذ مساحتها الكافية، لاتهام الآخرين، ولعن الحياة، والسخرية منها، لكن هذه الشخصية ذاتها، تأتي ملعونة خلال سرد شخصية أخرى.

فأن تتجمع قناعات الشخصيات المختلفة، وأحزانهم، وآهاتهم، مثل دخان كثيف في السماء، فهذه طرقة ملتوية تتبعها الكاتبة، بجعل الحبكة، ذاتها، هي منطقة الحيرة، والصراع الشعوري، في الحكم على الأحداث.

مشرحة

ولعل موضوع السرد، جاء ممثلًا للنوب عن الآخرين حينما يغيبون، فكانت الثورة هي المتاهة الكبيرة التي تدور حولها الشخصيات، وكان الفن، اللاعب الأساس بتحريك صفاتهم، وكأن الثورة في حياتهم كانت خيالًا فنيًا، حملوه مثل قنبلة قابلة للانفجار، وما لم يخطر في خيالهم، أن هذه اللعبة ستحيلهم جميعًا أمواتًا، بهيئات مختلفة: "نفس البنت التي وقفت أمام رجل ميت في مشرحة، ورجل ميت في زنزانة، ورجل ميت على رصيف محطة، ثم تحولت بعد كل هؤلاء الموتى في حياتها إلى تمثال يقف في شرفة".