زهران القاسمي: رواية "تغريبة القافر" مستقاة من التراث الشعبي والبيئة العُمانية

يبرز الشاعر والروائي العُماني زهران القاسمي خصوصية وجمالية البيئة والطبيعة العمانية في رواياته، ما جعلها جاذبة وذات فرادة، خاصة في روايته الأخيرة "تغريبة القافر" التي نالت شهرة واستحسان النقاد والقرّاء على حد سواء.

وأشار القاسمي، في حواره مع"إرم نيوز،" إلى مدى استفادته من المخزون التراثي الشعبي والطبيعة القروية الجبلية بتفاصيلها التي طوعها في الرواية.

وزهران القاسمي شاعر وروائي عُماني، من أبرز إصداراته رواية" القنّاص" الحاصلة على جائزة الإبداع الثقافي من الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء عام 2015، ورواية" تغريبة القافر" التي وصلت للقائمة الطويلة المرشحة للحصول على الجائزة العالمية للرواية العربية 2023، وكتاب "سيرة الحجر"، وغيرها.