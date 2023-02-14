"مراسلات".. كتاب ينبش عمق السياسات الثقافية التونسية

يغوص وزير الثقافة التونسي الأسبق محمد زين العابدين، في كتابه الجديد "مراسلات" في عمق السياسات الثقافية التي تتبعها الدولة التونسية، وفي مسائل ثقافية تونسية وأفريقية وعربية ومتوسطية، وينطلق من تجربته كوزير وكأكاديمي وفنان.

والكتاب الذي نشر حديثًا، كتبه زين العابدين، بالاشتراك مع أندريه مالرو، وهو المؤلف الثامن لوزير الثقافة التونسي الأسبق بعد 7 كتب سابقة تناول فيها المسألة الثقافية من مقاربات مختلفة.