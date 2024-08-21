أعلنت إدارة "مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي" اختيار الفنان السعودي عبدالإله السناني، كأول عضو من المملكة ضمن لجنة تحكيم المهرجان في دورته الأحدث لعام 2024.

وعلّق السناني على اختياره في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس" قائلاً: "فخور بثقة اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي لأكون ضمن نخبة من المبدعين في عضوية لجنة التحكيم".

وتنطلق في مصر، مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل، فعاليات "مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي"، بمشاركة 26 عرضاً من 19 دولة عربية وأجنبية.

وقال رئيس المهرجان سامح مهران، خلال مؤتمر عقد في "دار الأوبرا"، إن "هذه الدورة ستكون أقوى من سابقتها. أعدنا تنظيم المهرجان ليقام في 11 يوماً حتى نبقي على تصنيفه عالمياً وللحفاظ على صفته الدولية".

وكانت الدورة السابقة في عام 2023 قد أقيمت على مدار 8 أيام فقط بمشاركة 19 عرضاً فقط.

وتشارك في دورة هذا العام 10 عروض عربية من الأردن والعراق وسلطنة عمان والكويت والسعودية والإمارات وتونس والمغرب وفلسطين و10 عروض أجنبية من إسبانيا وألمانيا والمجر والإكوادور واليونان والهند وجنوب أفريقيا إلى جانب 3 عروض مصرية و3 أخرى خارج التنافس.

"رد الجميل"

من جهتها، قالت دينا أمين مديرة المهرجان: "الدورة الجديدة تحمل اسم الأكاديمي والمؤلف المسرحي علاء عبدالعزيز، الذي توفي في شهر فبراير/ شباط الماضي، وتشمل 6 ورش فنية يقدمها عدد من المسرحيين المصريين والأجانب، إضافة إلى جلسات نقاشية تفاعلية".

ويناقش المحور الفكري للمهرجان (المسرح وصراع المركزيات)، ضمن 7 جلسات، تقام على 3 أيام، كما تقام سلسلة ندوات تحت شعار "رد الجميل" لمناقشة أعمال ومسيرة المؤلف والمخرج عبد الرحمن عرنوس من مصر، والفنان المسرحي الطيب صديقي من المغرب، والمخرجة رجاء بن عمار من تونس، والمخرج عبد الله السعداوي من البحرين.

وقال أحمد مجاهد عضو اللجنة العليا للمهرجان إن هذه الدورة سيصدر عنها 11 كتاباً ما بين ترجمات لدراسات وأبحاث علمية في المسرح ونصوص عالمية.

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ويكرّم المهرجان 12 شخصية مسرحية من مصر وخارجها من بينها الممثل المصري محمود حميدة ومصمم الرقصات اللبناني وليد عوني والممثل العراقي ميمون الخالدي والناقدة السعودية ملحة عبد الله.

واختير المؤلف المسرحي الإماراتي ورئيس الهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله "شخصية الدورة" في تقليد جديد استحدثه المهرجان.

وتأسس المهرجان، الذي تنظمه وزارة الثقافة المصرية عام 1988، وتوقف في عام 2011، ثم عاد في عام 2016، ويصنف ضمن أبرز المهرجانات المسرحية في مصر والشرق الأوسط.