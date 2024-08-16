انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، الخميس، فعاليات "مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء" في دورته الـ 32 التي تستمر حتى 28 أغسطس/آب الجاري.

ويشمل برنامج المهرجان، الذي تنظمه دار الأوبراء المصرية، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، حفلات غنائية وموسيقية تُقام في الهواء الطلق في قلعة صلاح الدين.

ويحيي الحفلات عدد من المغنيين منهم مدحت صالح وإيهاب توفيق وهاني شاكر وهشام عباس ونسمة محجوب ودينا الوديدي، وفق "رويترز".

وأحيت المغنية كارمن سليمان أولى ليالي المهرجان، وقدمت عازفة "الماريمبا" نسمة عبد العزيز على مسرح "المحكى" بقلعة صلاح الدين الأثرية باقة من المعزوفات الشرقية والغربية بتوزيع موسيقي حديث، بصحبة فرقتها الموسيقية (بانوراما).

وكرّم المهرجان في الافتتاح عددًا من الشخصيات التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية، من بينهم عازف البيانو فتحي سلامة، والمايسترو حازم القصبجي، وعازف الفيولينة ياسر الصيرفي، ورئيس دار الأوبرا الأسبق مجدي صابر، والكاتب يوسف القعيد.

وتشارك في المهرجان فرق من اتجاهات فنية مختلفة، منها فرقة "بلاك تيما"، وفرقة "مواويل"، وفرقة الإنشاد الديني، وأوركسترا مركز تنمية المواهب، وأوركسترا القاهرة السيمفوني.

ويجذب المهرجان، الذي تأسس عام 1990، شرائح عريضة من الحضور، خاصة العائلات، نظرًا لإقامته في فصل الصيف بالتزامن مع موسم الإجازات، وكذلك رخص أسعار تذاكره وتنوع محتواه الفني.