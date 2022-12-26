وفاة الروائية الفرنسية فرنسواز بوردان عن 70 عاما

توفيت الروائية الفرنسية فرنسواز بوردان، وهي من أنجح الكتّاب في فرنسا حيث تخطت مبيعات كتبها 15 مليونا، الأحد عن 70 عاما، على ما أعلنت دار "إديتيس" الناشرة لأعمالها الإثنين لوكالة فرانس برس.

ألّفت فرنسواز بوران ما يقرب من خمسين كتابا حققت نجاحا كبيرا، واقتُبس بعضها إلى التلفزيون.

وقالت المديرة العامة لدار "إديتيس" ميشال بنبوبان في بيان أرسلته لوكالة فرانس برس "أتوجه بأصدق التعازي لعائلة فرنسواز بوردان، وابنتيها فابيان وفريديريك، وأحفادها، أفكّر بكل الفرق التي تتعاون معها منذ سنوات طويلة، إضافة إلى الملايين من القرّاء الأوفياء".

وقد كانت القصص العائلية في صلب نتاجها الأدبي، إذ نشرت أولى رواياتها سنة 1972 بعنوان "Les soleils mouillés" في أولى سنوات الشباب.