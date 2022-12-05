وفاة الكاتب الفرنسي دومينيك لابيير
توفي الكاتب الفرنسي دومينيك لابيير الذي باع عشرات ملايين الكتب في مسيرته الطويلة، والمعروف بشغفه بالهند، عن 91 عاما، حسب ما أعلنت زوجته الأحد.
وقالت دومينيك كونشون لابيير لصحيفة "فار ماتان" الفرنسية إن الكاتب توفي "بسبب التقدم في السن"، لافتة إلى أنها باتت تنعم "بالسلام والصفاء لأن دومينيك لم يعد يعاني".
وباع لابيير المولود في 30 تموز/يوليو 1931 في منطقة "شاتيلايون"، حوالي 50 مليون نسخة من الكتب الستة التي كتبها بالتعاون مع الكاتب الأمريكي لاري كولينز - وأشهرها يحمل عنوان "هل تحترق باريس؟".
وعرض الكتاب غير الروائي الذي نُشر في عام 1965، الأحداث التي سبقت آب/أغسطس 1944، عند تحرير العاصمة الفرنسية باريس من النازيين، واقتُبس في السينما من جانب فرنسيس فورد كوبولا وغور فيدال.
وحققت روايته "مدينة الفرح" عام 1985 والمتمحورة حول المصاعب التي يعاني منها سائق عربة "توك توك" في مدينة "كولكاتا" الهندية، نجاحاً كبيراً، واقتُبست في فيلم عام 1992 من بطولة باتريك سويزي وإخراج رولاند جوفي.
وتبرع لابيير بمعظم عائداته من رواية "مدينة الفرح" لدعم المشاريع الإنسانية في الهند.
وفي عام 2005، قال إن هذه الخطوة، بالإضافة إلى تبرعات القراء، أتاحت "علاج مليون مريض بالسل خلال 24 عاماً ورعاية 9 آلاف طفل مصاب بالجذام".
وبعد رواية "هل تحترق باريس؟"، واصل الكاتب الراحل شراكته المثمرة مع كولينز.
وعاش لابيير لفترة طويلة بجوار كولينز في سان تروبيه حيث كان يفصل بين مسكنيهما ملعب تنس.