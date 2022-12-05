وفاة الكاتب الفرنسي دومينيك لابيير

توفي الكاتب الفرنسي دومينيك لابيير الذي باع عشرات ملايين الكتب في مسيرته الطويلة، والمعروف بشغفه بالهند، عن 91 عاما، حسب ما أعلنت زوجته الأحد.

وقالت دومينيك كونشون لابيير لصحيفة "فار ماتان" الفرنسية إن الكاتب توفي "بسبب التقدم في السن"، لافتة إلى أنها باتت تنعم "بالسلام والصفاء لأن دومينيك لم يعد يعاني".

وباع لابيير المولود في 30 تموز/يوليو 1931 في منطقة "شاتيلايون"، حوالي 50 مليون نسخة من الكتب الستة التي كتبها بالتعاون مع الكاتب الأمريكي لاري كولينز - وأشهرها يحمل عنوان "هل تحترق باريس؟".

وعرض الكتاب غير الروائي الذي نُشر في عام 1965، الأحداث التي سبقت آب/أغسطس 1944، عند تحرير العاصمة الفرنسية باريس من النازيين، واقتُبس في السينما من جانب فرنسيس فورد كوبولا وغور فيدال.