أول فيلم صُور في الفضاء يُطرح في صالات السينما الروسية

وقد حرصت موسكو على إتمام المهمة بسرعة لكي تسبق مبادرة أمريكية منافسة بطلها توم كروز. ويُنظر إلى هذا العمل في روسيا على أنّه إنجاز، ويذكّر بالسباق على غزو الفضاء بين موسكو وواشنطن خلال الحرب الباردة.

فخر بوتين

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 12 نيسان/ أبريل: "نحن أول من صوّر فيلماً روائياً طويلاً على متن مركبة فضائية في مدار الأرض، مجدّداً نحن الأوائل".

ويلعب الرئيس الروسي بذلك على وتر الحنين إلى الحقبة السوفياتية عندما أرسلت موسكو أول إنسان إلى الفضاء سنة 1961.

وفي موسكو، يتوافد كثيرون لمعاينة الكبسولة الفضائية "سويوز أم أس-18" التي أعادت إلى الأرض طاقم تصوير الفيلم وباتت معروضة في حديقة غوركي الشهيرة.