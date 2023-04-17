فيلم سوبر ماريو يحافظ على صدارة شباك التذاكر بأمريكا الشمالية

حافظ فيلم "ذي سوبر ماريو براذرز. موفي" (The Super Mario Bros. Movie) الأحد على صدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، في أداء قد يكون من بين الأفضل للأفلام المطروحة هذه السنة.

وحقق فيلم التحريك الذي تولّت إنتاجه استوديوهات "يونيفرسال" و"نينتندو" و"إلومينايشن" عائدات بلغت 347 مليون دولار منذ بدء عرضه خلال عطلة عيد الفصح في دور السينما في الولايات المتحدة وكندا، بحسب الأرقام الأولية التي أصدرتها شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وحلّ ثانياً في الترتيب فيلم "ذي بوبس إكزورسيست" الذي يؤدي راسل كرو دور البطولة فيه، محققاً 9,1 مليون دولار، في نتيجة تظهر فارقاً كبيراً عمّا حققه فيلم إحدى أشهر الشخصيات في تاريخ ألعاب الفيديو.