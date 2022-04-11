"سونيك 2" يتصدر إيرادات شباك التذاكر في أمريكا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

حصد فيلم ”سونيك ذي هيدجهوغ 2″، الذي أنتجته شركة ”باراماونت“، إيرادات قاربت 71 مليون دولار في أمريكا الشمالية خلال نهاية الأسبوع، في مؤشر على عودة العائلات لمشاهدة الأفلام في الصالات السينمائية، على ما أظهرت أرقام شركة ”إكزبيتر ريليشنز“ المتخصصة.

وقال ديفيد أ. غروس من شركة ”فرانشايز إنترتاينمنت ريسرتش“، إن ”هذه الانطلاقة مذهلة، خصوصا لجزء ثان من فيلم مستند إلى لعبة فيديو“، وفق ما نقلته، وكالة ”فرانس برس“ اليوم الإثنين.

وكان فيلم ”سونيك“ الأصلي المستوحى من لعبة ”سيغا“ الشهيرة عن مغامرات قنفذ فائق السرعة، حصد في أسبوعه الأول 58 مليون دولار في أوائل عام 2020 حين كان تهديد وباء فيروس ”كورونا“ المستجد، في بداياته.

ويضم الجزء الجديد من الفيلم جيم كاري في أداء حي، مع نجوم وضعوا أصواتهم على شخصيات الرسوم المتحركة، من أمثال بن شوارتز ”سونيك“ وإدريس إلبا ”نيكلز“ وكولن أوشونيسي ”تايلز“.

وتراجع فيلم مصاصي الدماء ”موربيوس“ من إنتاج ”سوني“، إلى المركز الثاني بفارق كبير عن العمل المتصدر، مع إيرادات بلغت 10.2 مليون دولار، في انخفاض حاد عن عائداته التي بلغت الأسبوع الماضي 39.1 مليون دولار.

ويؤدي جاريد ليتو، دور البطولة في شخصية رجل فائز بجائزة ”نوبل“ يتحول إلى مصاص دماء في عمل مقتبس من عالم ”مارفل“.

وحل في المرتبة الثالثة فيلم آخر من إنتاج ”باراماونت“ هو ”ذي لوست سيتي“ الذي حصد 9.2 مليون دولار.

وتؤدي ساندرا بولوك، في فيلم الحركة العاطفي هذا، دور روائية رومانسية يختطفها رجل أعمال غريب الأطوار – دانيال رادكليف – يريد منها مساعدته في العثور على قطعة أثرية مدفونة في جزيرة نائية معرّضة للبراكين.

واحتل المرتبة الرابعة فيلم ”يونيفرسال“ الجديد ”أمبولانس“ مع إيرادات بلغت 8,7 مليون دولار.

ويؤدي جيك جيلنهال ويحيى عبد المتين الثاني، دور قريبين يسرقان سيارة إسعاف للهروب بعد السطو على مصرف.

وفي المرتبة الخامسة حل فيلم ”ذي باتمان“ من إنتاج شركة ”وارنر براذرز“ وبطولة روبرت باتينسون، إذ حصد 6.5 ملايين دولار في أسبوعه السادس.

وجاء في المرتبة السادسة فيلم ”إيفريثينغ إيفريوير أت آل وانس“، الذي حصد 6 ملايين دولار، وكانت المرتبة السابعة من نصيب ”أنتشارتد“ بـ2.7 مليون دولار.

أما المرتبة الثامنة فكانت من نصيب ”دوغ“ بـ635 ألف دولار.

وكانت المرتبة التاسعة والعاشرة، فكانت على التوالي لفيلمي ”سبايدر مان: نو واي هوم“، بـ625 ألف دولار، و“جوجوتسو كايسن 0“ بـ500 ألف دولار.