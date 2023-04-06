"جين دو باري".. فيلم للممثل جوني ديب يفتتح مهرجان كان السينمائي

والفيلم الناطق باللغة الفرنسية ويحمل عنوان "جين دو باري" بطولة المخرجة والممثلة جايوين لو بيسكو المعروفة باسم "مايوين" في دور جين بيكو، المرأة التي انتقلت من الفقر لتنضم إلى الدوائر المقربة من الملك لويس الخامس عشر، ويلعب "ديب" دور الملك في الفيلم الذي سيعرض عالميًا لأول مرة في مهرجان كان يوم 16 مايو/ أيار.

ولم يظهر الممثل صاحب فيلم "قراصنة الكاريبي" بصورة تذكر في السينما أو التلفزيون منذ انتهاء المحاكمة، في يونيو/ حزيران 2022، وظهر في لقطات قصيرة مفاجئة في جائزة "إم.تي.في" للأغاني المصورة وعرض أزياء ريهانا (سافيدج إكس فينتي).