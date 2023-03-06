جوني ديب يجني أكثر من 5 ملايين دولار من بيع لوحاته

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن "اللوحات الجريئة ذات الألوان الزاهية والتي تكلف الواحدة منها نحو 5412 دولارًا قد بيعت في غضون 5 أيام".

وقال أحد المصادر: "تم بيع جميع اللوحات حتى يوم الجمعة تقريبًا ولم يتبق سوى عدد قليل من لوحات ريفر فوينكس، أتوقع أنها قد تباع أيضًا الآن".

ويعد هذا المعرض هو الثاني لديب في المملكة المتحدة في إطار مجموعة "أصدقاء وأبطال"، حيث طرح في المعرض الأول مجموعة من اللوحات لنجوم عالميين، مثل: الملحن الأمريكي بوب ديلان، والمغني كيث ريتشاردز، والممثلة إليزابيث تايلور، والممثل آل باتشينو، وبيعت هذه اللوحات أيضًا في يوليو الماضي بملايين الدولارات.