بعد عام ونصف على قتل بالدوين.. استئناف تصوير فيلم "Rust"

بعد عام ونصف العام على مقتل مصورة سينمائية بسبب إطلاق الممثل أليك بالدوين النار عليها، يعود فيلم "Rust" إلى التصوير هذا الأسبوع.

وفي 21 أكتوبر 2021، شهد موقع تصوير فيلم الويسترن مأساة عندما شغّل بالدوين سلاحاً يُفترض أنه يحوي رصاصا خلبياً، غير أن ذخيرة حية أُطلقت من السلاح تسببت بمقتل المصورة هالينا هاتشينز (42 عاماً)، وإصابة المخرج جويل سوزا، ودفع بالدوين ببراءته من تهمة القتل غير العمد.