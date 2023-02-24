أليك بالدوين يدفع ببراءته من تهمة القتل غير العمد في قضية "راست"

وكان من المقرر أن يمثل الممثل أمام المحكمة، اليوم الجمعة، لكنه سيغيب عن الجلسة إثر إعلان موقفه كتابيًا.

وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2021، شهد موقع تصوير فيلم "راست" بمزرعة في نيو مكسيكو، مأساة بعدما شغل بالدوين سلاحًا ناريًا كان من المفترض أن يحتوي على رصاصات غير محشوة، لكنه أخرج طلقات نارية حية أودت بحياة مديرة التصوير هالينا هاتشينز البالغة 42 عامًا، وأصابت المخرج جويل سوزا بجروح.

وأثارت هذه الحادثة النادرة صدمة في هوليوود، كما صدرت على إثرها دعوات لحظر الأسلحة النارية في مواقع التصوير.

وأليك بالدوين، المعروف خصوصًا عن دوره في مسلسل "30 روك"، لطالما أكد براءته في هذه القضية، ودأب على القول إنه تأكد أن السلاح المستخدم في الحادثة لم يكن يحوي طلقات حية، ونفى الضغط على الزناد، لكن هذه الادعاءات قوبلت بتشكيك خبراء كثيرين.

وبعد توجيه الاتهام له، سارع محامي الممثل لوك نيكاس إلى اعتبار ذلك "خطأ قضائيًا فظيعًا".

لا مسدسات ولا كحول

وتسرد الوثائق المودعة أمس الخميس ظروف المراقبة القضائية التي يخضع لها الممثل، الطليق بكفالة.

وعلى وجه الخصوص، يحظر على بالدوين شرب الكحول وحيازة الأسلحة النارية أو الأسلحة الخطرة، كما يمنع عليه الاتصال بشهود القضية، إلا "في سياق إنتاج فيلم راست".

وأعلن منتجو العمل العام الماضي أنه سيتم إحياء المشروع، وأن جميع الممثلين الرئيسيين سيستعيدون أدوارهم.