فيلم "إيليمنتل".. قصة الصداقة والعاطفة‎‎

تُختتم الدورة السادسة والسبعون لمهرجان كان السينمائي في 27 أيار/مايو المقبل بفيلم الرسوم المتحركة "إيليمنتل" (Elemental)، أحدث إنتاجات استديوهات "ديزني/بيكسار"، في عرضه العالمي الأول، على ما أعلن المنظمون الأربعاء.

وأوضح المنظمون أنّ الفيلم سيعرض من خارج المسابقة، علماً أن عروضه التجارية في دور السينما الأمريكية في 16 حزيران/يونيو.