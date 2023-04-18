"البحر الأحمر يَبكي" أول فيلم أردني قصير ينافس في مهرجان "كان"

والفيلم من إخراج فارس الرجوب، ويشاركه التأليف ماثيو لاباليا، وبطولة كلارا شفننج وأحمد شهاب الدين ومحمد نزار، وتتولى "ماد سوليشنز" مهام توزيع الفيلم عالميًا، بينما تتولى Pyramide International المبيعات الدولية.

وأعرب الرجوب، عن سعادته بمشاركة فيلمه في المهرجان، وقال: "هذا الفيلم عمل شخصي للغاية، وإنه لأمر رائع أن ينال مجهودي أنا وفريق العمل تقديرًا على هذا المستوى".

وأضاف: "بالطبع إنه لأمر مؤثر أن يكون فيلمنا واحدا من بين أول عملين أردنيين يشاركان في مهرجان كان على الإطلاق، وشكرًا لكل من مهدوا الطريق لصناعة السينما الأردنية لتتواجد في المنافسة العالمية ومنهم ناجي أبو نوّار وباسل غندور، اللذان منحاني إيمانًا عندما كنت في بداياتي بعد إنجازهما فيلم ذيب، وكانا بمثابة دليل لي أنه يمكننا المشاركة والمنافسة على المستوى العالمي عبر صناعة سينما حقيقية متفردة يراها العالم أجمع".