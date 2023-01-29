"اسمي زيزفون".. عدسة مكبرة على تحولات المجتمع السوري

وتمر شخصية زيزفون المتمردة على نقاط مفخخة في مدار القناعات والعادات الاجتماعية في القرى السورية، مبينة أن المرأة تعيش في صندوق أسود، يمتلئ بالحكايات والقصص الموجعة.

بؤر صراع

وتسرد الكاتبة سوسن حسن، بؤر الصراع الذاتي للمرأة مع المجتمع، تلك النقاط التي تُفصّل أجزاء المأساة مع القمع والخضوع الاجتماعي، وتؤسس لصراع مشحون بين الهوية الذاتية من جانب، والهوية الاجتماعية من جانب آخر.

تلك المساحة من السرد، تفرد مربعات شبكة الذات، كما لو أنها خارطة، ممتلئة بالألغام، ولطالما تعمل على ذر الأسئلة الموجعة، والتقاط نقاط التماس ما بين الواقع والخيال، وبين ما كان وما كان يجب أن يكون، فتحولت شخصية زيزفون إلى مشروع أدبي فكري ناقد للعادات الاجتماعية، عبر تمرير تجربة الصراخ الداخلي، على شاكلة المونولوج خلال 300 صفحة من القطع المتوسط.

تمرد

زيزفون التي بدأت رحلة التمرد منذ صغرها، فكانت منقلبة على اسمها المسجل في الوثائق الرسمية، فأخفت بيدها اسم جهيدة، وأظهرت للعالم، بالأخرى اسم زيزفون.