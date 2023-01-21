"مسير ونُثار".. رواية تونسية تغوص في قضايا وجودية فلسفية بلغة شعرية

يغوص الكاتب التونسي حاتم بوبكر في قضايا وجودية فلسفية تمسّ الإنسان عامة والشعوب التائقة للتحرر والانعتاق خصوصا، في روايته "مسير ونُثار" الصادرة مؤخرا عن "دار الوطن العربي" للنشر.

وقال الكاتب عن مؤلفه الجديد إنّ "الرواية لم تكن بالكيفية الكلاسيكية القديمة، حاولت أن أكتبها بطريقتي الخاصة المتفردة بأسلوب جديد، هي تجمع بين الشعر والنثر والفلسفة، وهي رواية نَفَسها شعري ولغتها رمزية قريبة من لغة الأديب التونسي محمود المسعدي، وهي لغة ثقيلة".

وأضاف بوبكر لـ"إرم نيوز" أنّ "حضور الشعر والفلسفة يشكّل صعوبة للمتلقي، لذلك قد يعزف البعض عن قراءتها، لكن الرواية تحمل هاجس الإنسان، الذي يحاول أن ينحت مصيره على مر الزمان، تبدأ من العام لتضيق في النهاية وتصبح همّ شعب أو همّ البطل فالح الذي يحمل وشم أرض ومقلاع وحجارة، يسير عبر مسارات حبّ وعشق لهويته وتاريخه ويبحث عن هوية مفقودة".