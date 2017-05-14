روسيا “قلقة” والصين تدعو لـ”ضبط النفس” في شبه الجزيرة الكورية

المصدر: بكين – إرم نيوز

دعت الصين، اليوم الأحد، إلى ضبط النفس وعدم إقدام أي طرف على فعل شيء يؤدي إلى تفاقم التوتر في شبه الجزيرة الكورية، فيما أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن قلقه، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا، في تحد لدعوات لكبح جماح برنامجها للأسلحة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان نشرته رويترز إن”قرارات مجلس الأمن ذات الصلة تتضمن قواعد واضحة بشأن استخدام كوريا الشمالية تكنولوجيا الصواريخ الباليستية للقيام بعمليات إطلاق . والصين تعارض قيام كوريا الشمالية بأنشطة لها صلة بإطلاق الصواريخ بما يتناقض مع قرارات مجلس الأمن.

وأضاف البيان أن الوضع في شبه الجزيرة حاليا معقد وحساس ويجب على كل الأطراف المعنية التحلي بضبط النفس وعدم فعل شيء يؤدي إلى تفاقم التوترات في المنطقة.

بدوره، قال متحدث باسم الكرملين، على هامش زيارة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى بكين، إن الأخير قلق إزاء التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية اليوم الأحد.