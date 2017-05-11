إيران تدعو الصين للتدخل في اليمن

المصدر: طهران - إرم نيوز

دعا مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، الخميس، الصين للعمل مع إيران وروسيا لتسوية مشاكل المنطقة وفي مقدمتها الأزمة “السورية واليمنية والبحرينية”.

ونقل موقع البرلمان الإيراني عن عبد اللهيان قوله خلال استقباله السفير الصيني في طهران بانغ سين:” إن تقارب وجهات النظر بين طهران وموسكو وبكين يجب أن توظف في تعزيز الحلول السياسية للأزمات في المنطقة”، معتبراً أن “الحل في سوريا واليمن والبحرين بحاجة إلى حوار سياسي بعيداً عن الأعمال العسكرية”.

وزعم المسؤول الإيراني “إن التقارير السعودية عن نقل الأسلحة من طهران إلى المتمردين الحوثيين في اليمن لا أساس لها من الصحة”، مضيفاً إن “المياه الدولية من قبل الجماعات الإرهابية في جنوب اليمن باتت مهددة”.