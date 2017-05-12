بعد سقوطه أرضًا.. بوتين ينكر ضلوع روسيا في إقالة مدير الـ”FBI”

المصدر: محمود صالح- إرم نيوز

سقط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرضًا على ظهره، بينما كان يحاول الإمساك بقرص لعبة الهوكي من أحد منافسيه.

وانزلق بوتين على الجليد أمام أعين المتفرجين، لكنه سرعان ما عاد إلى اللعب مع فريقه المكون من رجال الأعمال في مباراة ودّية أقيمت تحت قبة بولشوي الجليدية في منتج سوتشي الروسي، الذي استضاف الألعاب الأولمبية الشتوية للعام 2014.

وتمكن بوتين من النهوض بسرعة بالرغم من ثقل زي اللعبة الذي كان يرتديه.

وفي حوار لشبكة “سي بي إس نيوز” الإخبارية على هامش المباراة، نفى الرئيس الروسي أن روسيا لها يد في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقالة مدير مكتب التحقيق الفيدرالي جيمس كومي.

يذكر أنه تمت إقالة كومي، 56 عامًا، على خلفية عدم القيام بمهام وظيفته كما يجب، وإعطائه للكونغرس معلومات خاطئة بشأن رسائل البريد الخاصة بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون.

وكان كومي، الذي أمضى 3 سنوات في منصبه، قد بدأ تحقيقًا بشأن ما إذا كان فريق حملة ترامب قد تآمر مع روسيا من أجل فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية.

ووفقًا للبيت الأبيض، فإن عملية البحث عن مدير جديد لمكتب التحقيق الفيدرالي قد بدأت على الفور.