بالفيديو.. بوتين يعلق على إقالة ترامب لمدير الـ”إف بي آي”

المصدر: وداد الرنامي - إرم نيوز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) جيمس كومي، لن تؤثر على العلاقات بين واشنطن وموسكو.

وأضاف بوتين في تصريح لقناة “CBS” الأمريكية، بينما كان يستعد لدخول مباراة هوكي: “الرئيس الأمريكي تصرف وفقًا لصلاحياته وفي إطار القانون والدستور الأمريكي”.

وتابع: “هذا أمر لا علاقة له بروسيا، لماذا تتحدثين عنا نحن؟ لماذا نحن؟ كما ترين أنا ذاهب لألعب الهوكي مع أصدقائي وعليك أن تفعلي مثلي”، ثم التحق بالملعب”. وتمكن من تسجيل 12 هدفًا خلال المباراة.

وأثارت إقالة ترامب لمدير المخابرات الأمريكية موجة من الاحتجاجات، وتجمع عدد كبير من المواطنين أمام البيت الأبيض للتعبير عن غضبهم من القرار الذي يرون فيه “تهديدًا للمبادئ الديمقراطية الأمريكية”.

ورغم أن القرار ظاهريًا صدر بسبب “سوء تدبير مدير المخابرات لقضية تسريب البريد الإلكتروني الخاص بمرشحة الرئاسة الديمقراطية هيلاري كلينتون”، إلا أن جيمس كومي هو المسؤول عن التحقيق في ملف علاقة روسيا بفوز دونالد ترامب بمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، مما يجعل الأمر بعيدًا عن الصدفة حسب خبراء.