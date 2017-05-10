ترامب يكشف سبب عزله مدير FBI

المصدر: وكالات- إرم نيوز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء: إنه عزل مدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي لأنه لم يكن يؤدي عمله بشكل جيد.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي، خلال جلسة تصوير مقتضبة أثناء لقاء مع وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر: “ببساطة شديدة لم يكن يؤدي عمله بشكل جيد”.

ورفض ترامب الإجابة عن مزيد من الأسئلة، بشأن العزل الذي أعلن أمس الثلاثاء، وأثار صدمة في واشنطن.

من جهته، قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء: إن مدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي، عُزل من منصبه لإعادة الثقة في وكالة إنفاذ القانون، وليس بسبب أي صلة بتحقيق المكتب في احتمال تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال بنس للصحفيين، في مبنى الكونغرس، عندما سئل عما إذا كان قرار الرئيس دونالد ترامب عزل كومي مرتبطًا بالتحقيق الروسي: “لم يكن ذلك هو السبب، الرئيس تصرف بقيادة قوية وحاسمة هنا لوضع سلامة وأمن الشعب الأمريكي أولًا”.