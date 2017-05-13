“ترامب خادم الله”.. هكذا برر داعية سعودي تغريدات مثيرة للجدل

المصدر: الرياض - إرم نيوز

نفى الداعية السعودي الشيخ سعد بن غنيم، ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ونُسب إليه، من أنه وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ “خادم لله”، مؤكدًا أن التغريدات التي نسبت إليه بخصوص الموضوع كذب وافتراء.

وقال بن غنيم، إنه بريء من تغريدة نسبت إليه وجاء فيها، أن “ترامب خادم لله، جنّده لخدمة مصالح المسلمين، ويأمل أن يتولى الله رعاية ترامب ويوجهه نحو الاتجاه الصحيح؛ لإنهاء الظلم الواقع ضد المسلمين”.

وأوضح، أنه كتب تغريدات سابقة حول تصريحات إيجابية أطلقها “ترامب” تجاه المملكة إثر زيارة ناجحة من ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وضعت الأمور في نصابها الصحيح وتم تحريف مضمونها لاحقًا.

وأضاف، أن ترامب أعلن أن زيارته الأولى خارجيًا ستكون للمملكة وسيجتمع خلالها بقادة العرب والخليج والمسلمين في المملكة، وهو ضيف، ومن عادة العرب والمسلمين إكرام الضيف، حيث علق قائلًا: “يا الله، ترامب واحد من عبيدك، وتتحكم أنت في مصيره، فجنده يا إلهي ‏لخدمة مصالح المسلمين والقضاء على القمع، وخلصنا من أعماله الشريرة، وارزقه ‏السير في الطريق الصحيح”.

وبرر بن غنيم تغريدته، بأنها أولًا دعاء لله تعالى أن يسخّر عبده الضعيف “ترامب”، لما فيه خير المسلمين، وهذا له أصل في السنة، مستدلًا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم “اللهم أعزّ الإسلام بأحب الرجلين إليك، أبي الحكم بن هشام، وعمر بن الخطاب”.