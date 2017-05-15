أسعار النفط تقفز بعد اتفاق سعودي روسي على تمديد خفض الإنتاج

المصدر: وكالات – إرم نيوز

قفزت أسعار النفط بنسبة 2%، اليوم الاثنين، متأثرة بإعلان وزيري الطاقة في السعودية وروسيا، أكبر دولتين منتجتين للخام في العالم، أن من المقرر تمديد تخفيضات الإنتاج حتى آذار/ مارس 2018.

وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 51.88 دولار للبرميل عند الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش بارتفاع 1.04 دولار بما يوازي 2.1% عن سعر الإغلاق السابق.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 48.85 دولار للبرميل بارتفاع 1.01 دولار أو ما يعادل 2.1% عن سعر آخر إغلاق.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الاثنين، في بكين، إنهما اتفقا على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر أخرى حتى آذار/ مارس 2018.

وبحسب بيان مشترك، فإن اتفاق خفض الإنتاج لتسعة أشهر جاء من أجل تحقيق الهدف المأمول باستقرار السوق.

ويعقد في ألـ 25 من أيار/مايو اجتماعًا للدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).