مقتل شخص وإصابة 3 في حادث طعن بجامعة تكساس الأمريكية

المصدر: تكساس- إرم نيوز

قال مسؤولو الطوارئ إن شخصا واحدا على الأقل قتل ونقل ثلاثة آخرون إلى مستشفيات بعد إصابتهم بجروح خطيرة على الأرجح في حادث طعن قرب مركز للألعاب الرياضية بجامعة تكساس في مدينة أوستن الاثنين.

وقالت الجامعة على تويتر إن مشتبها به رهن الاحتجاز وإنه لا يوجد تهديد على حرم الجامعة الواقع في قلب عاصمة الولاية.

وقال متحدث باسم خدمة الطوارئ الطبية بمقاطعة ترافيز التي تقع فيها أوستن عاصمة الولاية في اتصال هاتفي إن الشخص القتيل لقي حتفه في مسرح الحادث.

ونصحت الجامعة طلابها بتجنب المنطقة التي وقع فيها حادث الطعن.