أول ظهور للزبيدي في السعودية.. وهاني بن بريك يرد على صحيفة عكاظ

المصدر: إرم نيوز

بث ناشطون جنوبيون صورًا تظهر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي في العاصمة السعودية الرياض، حيث يجري رفقة سياسيين جنوبيين آخرين، لقاءات ومشاورات في المملكة بشأن الكيان الجنوبي الجديد وتطورات الأزمة اليمنية.

من الرياض الليلة

قصيدة شعرية بتواجد القائد عيدروس الزبيدي#المجلس_الانتقالي_الجنوبي #عكاظ_تكذب pic.twitter.com/pMHNB2R0Mp — الجنوب العربي دولتي (@ali_ali1010) May 14, 2017

وعلق الباحث السياسي الحضرمي على صورة جمعته بالزبيدي: “مع القائد عيدروس الزبيدي رئيس #المجلس_الانتقالي_الجنوبي سمعنا حديثًا مسؤولاً فيه تقدير كبير لقيادة #التحالف_العربي والتزام تجاه #عاصفة_الحزم”.

مع القائد عيدروس الزبيدي رئيس #المجلس_الانتقالي_الجنوبي سمعنا حديثا مسؤولا فيه تقدير كبير لقيادة #التحالف_العربي والتزام تجاه #عاصفة_الحزم pic.twitter.com/4mYwPfPiay — هاني مسهور (@hsom67) May 14, 2017

من جهته دخل نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الوزير المقال هاني بن بريك على خط الجدل الدائر بشأن تقرير أوردته صحيفة عكاظ السعودية أمس الأحد، بعنوان “حل المجلس الانفصالي .. والزبيدي وبن بريك يرضخان للشرعية”، ما أثار حفيظة الجنوبيين على نطاق واسع.

وقال بن بريك الذي يتواجد بالسعودية رفقة الزبيدي في تغريدة على حسابه بتويتر: “صحيفة عكاظ العريقة نكن لها كل الاحترام والتقدير لما تبذله في خدمة بلدنا السعودية.. فكم جواد كبى والسبق عادته وكم حسام نبى أو عاد ذو ثلم”.

صحيفة عكاظ العريقة نكن لها كل احترام وتقدير لما تبذله في خدمة بلدنا السعودية

فكم جواد كبى والسبق عادته

وكم حسام نبى أو عاد ذو ثلم — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) May 14, 2017

وكان تقرير صحيفة عكاظ قد كشف حجم التأييد الشعبي الذي يتمتع به المجلس الانتقالي الجنوبي، إذ تمكن هاشتاغ جنوبي مناوئ لتقرير الصحيفة، من دخول قائمة المواضيع الأكثر تداولاً بتويتر، موقع التواصل الاجتماعي الأكثر انتشارًا في السعودية.