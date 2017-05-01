أسعار النفط تتراجع مع تزايد المخاوف بشأن وفرة المعروض في الأسواق

المصدر: طوكيو – إرم نيوز

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بسبب مخاوف من احتمال ألا تؤدي تخفيضات الإنتاج التي تقودها “أوبك” إلى تقليص الفائض من المعروض في السوق بشكل كبير على المدى القريب على الرغم من الحديث عن تمديد سريان هذه التخفيضات.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو / حزيران 12 سنتًا إلى 49.21 للبرميل بحلول الساعة 0032 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفع عند الإغلاق يوم الجمعة 36 سنتًا. وارتفعت التعاقدات يوم الخميس نحو اثنين في المئة عن أدنى مستوى وصلت إليه منذ شهر .

وهبط سعر خام برنت لأقرب شهر في استحقاق جديد في يوليو / تموز 14 سنتًا إلى 51.91 دولار.

وكان وزير النفط الإيراني قد قال يوم السبت إن دول “أوبك” والدول غير الأعضاء في “أوبك” أعطت إشارات إيجابية بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج الذي ستدعمه طهران أيضًا .

وتلتقي “أوبك” هذا الشهر لبحث سياسة إنتاج النفط . وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين ومحللين أنه إذا اتفقت أوبك على تمديد التخفيضات فقد تنتهي المخزونات العالمية المتضخمة بحلول نهاية العام .